"Je ne célèbre plus les buts..." : l'avis clair de Jan Vertonghen sur la polémique autour du VAR

La Belgique s'est vu refuser le but de l'égalisation face à la Slovaquie suite à une intervention du VAR. Jan Vertonghen a donné son avis concernant ce sujet polémique.

Le stade a explosé lorsque Romelu Lukaku a repris un centre de Lois Openda et a pensé égaliser en fin de match. Mais le VAR a gâché la fête belge en raison d'une faute de main d'Openda.

L'arbitre a été appelé à l'écran et a annulé le but. Pourtant, au regard du règlement, le but aurait dû être accordé. En conférence de presse, nous avons questionné Jan Vertonghen sur le sujet.

L'avis de Jan Vertonghen sur la main de Lois Openda

"Je n'ai pas revu les images. Au moment-même, nous ne l'avions pas vu, tout comme l'arbitre et l'adversaire ne l'avaient pas vu non plus", explique Vertonghen.

Il déplore surtout que le VAR enlève au football une énorme partie de l'émotion qu'il procure. "Je ne célèbre plus jamais les buts, même quand l'arbitre pointe le doigt vers le milieu du terrain. C'est dommage que cela disparaisse du football. A Anderlecht, vous ne me verrez jamais célébrer un but non plus, car on sait que cela pourrait encore être annulé ou qu'on doit encore attendre."

"Je dois cependant admettre que j'ai célébré notre deuxième but. C'est dommage. On devrait pouvoir se baser sur le ressenti du match ou d'une phase. Si on revoit le ralenti, ce sera probablement une main. Je n'ai pas vu les images."