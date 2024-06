Répartition des droits TV : le RFC Liège percevra un dédommagement

Le club a obtenu une réponse positive suite au recours introduit devant l'Autorité Belge de la Concurrence.

Le recours introduit par le RFC Liège avait été introduit suite à la décision prise en juin de l'année dernière par la Pro League, pour favoriser les clubs de D1B qui disposent d’un stade conforme aux normes de Jupiler Pro League. Après plusieurs tentatives de conciliation rejetées, le club avait décidé de poursuivre la procédure engagée.

L’assemblée générale des clubs de Pro League et son Conseil d’administration réunis aujourd'hui, ont accepté une correction de la clé de répartition pour cette saison et la saison 2024-25. Le RFCL obtient donc pour cette saison un complément de 92 500€ et pour la saison prochaine, la définition du "critère infrastructures" a été corrigé et tout à la fois l’importance du critère des "cinq dernières saisons" a été revue à la baisse, comme l'a communiqué le club liégeois.

"Je me réjouis que l’on ait pu trouver finalement une solution amiable qui soit conforme aux principes que nous avions défendus. Le RFCL se désistera en conséquence de son recours devant l’autorité Belge de la Concurrence. Je tiens à remercier les avocats Dupont, Hissel et Engelen pour leur accompagnement tout au long de cette année", a déclaré Pierre François dans le communiqué du club.