(Exclusif) Une légende de 1994 prévient la Belgique : "La Roumanie va jouer pour gagner... et peut y arriver"

La Roumanie a pris trois points face à l'Ukraine, et n'est qu'à un cheveu de la qualification. Un exploit est-il en route, comme en 1994 quand elle a atteint les quarts de finale de la Coupe du Monde ? Nous en avons parlé avec Ilie Dumitrescu, rentré dans la légende durant cette campagne.

Le plus grand exploit de l'histoire de la Roumanie date probablement de 1994. À l'époque, la sélection emmenée par le légendaire Gheorghe Hagi se qualifie pour le Mondial étatsunien... devant la Belgique, puis sort d'une poule composée des USA, pays-hôte, de la Colombie et de la Suisse.

En 8e de finale, c'est le moment de gloire de la Roumanie : les Tricoliri éliminent l'Argentine de Gabriel Batistuta, Diego Simeone ou encore Ariel Ortega. Un homme s'illustre, et ce n'est pas Hagi mais bien Ilie Dumitrescu, double buteur et passeur décisif pour une victoire 3-2. Une vraie légende du Steaua Bucarest (165 matchs, 71 buts) et de la sélection roumaine (62 caps, 20 buts) avec laquelle Walfoot.be a eu la chance de s'entretenir avant Belgique-Roumanie.

Bonjour Mr Dumitrescu. Tout d'abord, qu'avez-vous pensé du match de la Roumanie contre l'Ukraine ? Étiez-vous surpris d'une telle performance ?

Ilie Dumitrescu : Non, pas du tout surpris. Nous avons fait une campagne qualificative fantastique, finissant premiers de notre poule devant la Suisse, toujours considérée comme une bonne équipe européenne. Le coach a mis en place un plan clair, avec beaucoup de personnalité. En Roumanie, la confiance était bien présente avant ce match.

L'équipe est très bien en place tactiquement, couvre très bien l'espace durant les rencontres, cherche toujours à percuter et faire mal à son adversaire en récupération de balle. Le plan a été parfaitement exécuté.

C'est ce collectif qui forme la qualité principale de la Roumanie, diriez-vous ?

Oui, l'esprit d'équipe est incroyable, bien sûr. Mais il n'y a pas que ça. Nous avons une qualité individuelle énorme, ne vous y trompez pas. Dennis Man est un superbe joueur, Nicolae Stanciu, notre capitaine, a montré ce qu'il savait faire... Derrière, Dragusin est un excellent défenseur. Il n'y a pas que le collectif dans cette équipe.

Diriez-vous que la principale différence entre cette équipe et, par exemple, celle de 1994, c'est qu'elle n'a pas de Gheorghe Hagi ?

(il réfléchit) Écoutez, c'est impossible de retrouver un Gheorghe Hagi. C'est le plus grand joueur de l'histoire du football roumain, voilà tout. Il n'y en aura pas deux. C'est sans intérêt de comparer ces deux époques, ces deux sélections. Car cette nouvelle génération doit écrire sa propre histoire et elle a les armes pour y parvenir, j'en suis persuadé.

Cette génération peut faire aussi bien, si pas mieux, qu'en 1994

Elle peut faire aussi bien que votre génération ?

Je n'en doute pas : il y a énormément de qualité dans ce groupe et ils peuvent faire aussi bien, si pas mieux que nous en 1994.

Avez-vous vu le match de la Belgique ? Que pensez-vous de notre équipe ?

Je l'ai vu, oui, et franchement... Vous ne devez pas vous en faire. Il y a une équipe formidable en place avec Kevin De Bruyne, Jérémy Doku, Romelu Lukaku... Vous ne trouverez personne en Roumanie pour sous-estimer la Belgique parce qu'elle a perdu ce premier match.

Avec 3 points, la Roumanie est proche de la qualification. Un point et ce serait peut-être dans la poche...

Non, non, nous voulons 6 points pour être sûrs de nous qualifier (sourire). Quatre points pourraient ne pas suffire. Nous en voulons six.

L'approche roumaine pour ce match ne changera donc absolument pas ?

La Roumanie jouera pour les trois points, on ne changera pas notre plan de jeu suite à la victoire inaugurale. Nous jouerons pour gagner, comme à chaque match, avec beaucoup d'intensité et une bonne couverture de l'espace. Croyez-moi, la Roumanie a les atouts pour faire mal aux Diables Rouges ! Mais je sais aussi que nous devrons être au top.

Je vais conclure avec une petite question... Gheorghe Hagi ou Kevin De Bruyne ?

(rires) Faut-il vraiment le demander ? Écoutez, De Bruyne vient d'une autre planète. C'est le meilleur joueur du monde à son poste, tout simplement. Mais bien sûr que je choisis Hagi. C'était mon coéquipier, c'est le plus grand joueur roumain de l'histoire. Je ne dis pas cela juste pour ça, cependant. Je choisirais Gheorghe Hagi.