La performance de Koen Casteels saluée par un ancien coach d'Anderlecht

Le portier confirme sa place de titulaire après sa belle performance, lors de laquelle il a une fois de plus joué un match solide avec des arrêts décisifs.

L'ombre de Thibaut Courtois ne semble pas lui mettre de pression, Koen Casteels enchaine les solides performances et les arrêts décisifs dans les cages des Diables Rouges.

Après le but refusé de Romelu Lukaku, il a empêché le 1-1 : "Absolument crucial. C'est un très bon arrêt, il fallait bien attendre et ne pas se coucher trop rapidement, et il l'a très bien fait. Il a presque fait un grand écart, ce que je n'ai jamais réussi à faire", plaisante Hein Vanhaezebrouck à Sporza.

"Certains gardiens foncent sur l'adversaire à 8-9 mètres, ce qui n'a aucun sens. C'est bien de laisser venir et laisser frapper à 2 mètres. Il y a aussi la phase où Faes se fait déborder, avec ce ballon bien sauvé par Castagne devant la ligne", salue HvH.

La Belgique s'est donc bien reprise et devra arracher sa qualification lors de l'ultime journée contre l'Ukraine.