Un ancien de Jupiler Pro League entre dans l'histoire de l'Euro

Qualifiée surprise pour cet Euro, la Géorgie participe à la compétition continentale pour la toute première fois de son histoire. Les hommes de Willy Sagnol se sont inclinés lors de la première journée face à la Turquie.

L'ancien Serésien Georges Mikautadze avait inscrit le tout premier but de l'histoire de la Géorgie dans la compétiton. Le natif de Lyon ne s'est pas arrêté là et a remis le couvert hier lors de la seconde journée. Opposée à la République Tchèque, la Géorgie ouvrait le score dans les arrêts de jeu de la première période sur penalty, tiré par Mikautadze. La partie s'est finalement soldée sur un nul 1-1, qui garde la Géorgie en lice pour la qualification, cependant elle aura fort à faire, car elle se jouera lors de l'ultime journée face au Portugal.

Avec ce but hier, l'attaquant de l'Ajax (qui a terminé la saison en prêt à Metz) est devenu le premier joueur à marquer lors des deux premiers matches de son pays au Championnat d'Europe depuis Gareth Bale à l'Euro 2016.

L'ancien joueur de Seraing est également devenu le sixième joueur de l'histoire à marquer les deux premiers buts de son pays en phase finale de la compétition, le premier à réussir cela depuis Andriy Shevchenko, qui avait marqué deux buts pour l'Ukraine contre la Suède à l'Euro 2012.

