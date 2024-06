Une suspension rapide qui passe mal pour Lukebakio : "C'est si bête..."

Paradoxal : Dodi Lukebakio était en conférence de presse au Jupiler Media Village ce lundi, mais il ne sera pas là ce mercredi contre l'Ukraine. La faute à une suspension, qui est tombée bien plus vite qu'il le pensait.

Dès qu'il est arrivé en conférence de presse, Dodi Lukebakio a bien sûr été interrogé sur sa suspension, tombée suite à deux cartons jaunes lors des deux premiers matchs. À peine dans le onze, il en sortira donc pour la rencontre décisive face à l'Ukraine.

"Pour être honnête, ça n'a pas été facile à accepter. Je me disais pourtant que ce serait difficile de prendre deux cartons jaunes si rapidement. Puis, je monte au jeu contre la Slovaquie et j'en prends une dès ma première touche là. Là, déjà, tu te dis : "Ah oui, ça va si vite que ça !", raconte Lukebakio avec le sourire.

© photonews

Et ensuite, contre la Roumanie, rebelote, cette fois pas totalement de sa faute. "Je devais faire la faute et je le referais s'il le fallait. Mais je me suis "allez, c'est si bête...". J'ai eu du mal sur le coup mais là, j'ai tourné le bouton, je suis prêt à soutenir mes coéquipiers et j'ai confiance en eux".

Je fais toujours le job ? Merci du compliment !

Le "coupable" sur ce second carton de Dodi, c'est bien Wout Faes, qui perd un ballon et force son coéquipier à faire la faute. "Ouais... on en a rigolé avec Wout, il ne l'a pas fait exprès. Vous nous avez entendu en parler à l'entraînement ? Vous avez une bonne ouïe (sourire)". Doku et Faes plaisantaient en effet avec Lukebakio, soulignant qu'il s'était sacrifié pour l'équipe.

Pas de quoi entamer l'ambiance dans le groupe, donc. Mais c'est malheureux pour Dodi Lukebakio, qui a toujours fait le job en sélection, comme un confère l'a souligné. "Vous trouvez ? Merci", s'étonne le joueur du FC Séville. "Pas que je ne suis pas d'accord, mais c'est toujours agréable d'entendre quelqu'un d'autre dire ça. Si vous le dites vous-mêmes, vous passez pour un arrogant. Merci du compliment, donc".