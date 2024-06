Bruno Venanzi débouté par le tribunal de l'entreprise dans son action en justice contre le Standard

Il n'y aura pas d'administrateur provisoire au Standard. C'est ce qu'a décidé le tribunal de l'entreprise de Liège, contre l'avis de Bruno Venanzi.

Le Standard et Bruno Venanzi ne se quittent plus ces derniers jours. Il y a un peu moins d'une semaine, Le tribunal de l'entreprise de Liège a condamné la SA Standard de Liège au payement de près de 3 millions d'euros à son ancien président pour des prêts non remboursés.

Aujourd'hui, c'est le club qui a eu gain de cause face à son ancien patron. Ce dernier réclamait souhaitait la nomination d’un administrateur provisoire pour assurer la transition avant l'arrivée d'un repreneur.

Bruno Venanzi débouté

Selon SudInfo, le tribunal de l'entreprise s'y est opposé, estimant qu'aucune erreur de gestion n'avait été commise malgré les problèmes financiers du club.

Voilà qui n'apaisera pas les tensions entre les deux parties : rappelons que le Standard est allé en appel de la décision du tribunal quant aux trois millions à payer à Venanzi.

Parallèlement, le club a également porté plainte et réclame quatre millions d'euros à son ancien président suite aux cas de mauvaise gestion dénoncés sous son règne.