Un revirement de dernière minute ! Arthur Theate s'éloigne de l'Arabie Saoudite et pourrait signer...en Premier League

Arthur Theate était sur le point de s'engager avec le club saoudien d'Al-Ittihad. Mais des luttes internes semblent compliquer l'opération.

La situation est très confuse du côté d'Al-Ittihad : tout était prêt pour qu'Arthur Theate signe jusqu'en 2027, mais aussi pour que Stefano Pioli arrive sur le banc. Sauf que les deux hommes sont toujours en salle d'attente...et ne pourraient ne jamais voir l'Arabie Saoudite.

Selon les informations du journal L'Equipe, Theate s'est même considérablement éloigné du club saoudien ces dernières heures.

Theate finalement en Premier League ?

En cause : des luttes internes qui ralentiraient les prises de décisions et remettraient ainsi tout en cause.

Mieux : des clubs anglais auraient discuté avec l'entourage d'Arthur Theate, qui pourrait donc finalement rejoindre la Premier League.

Le chemin pris par une carrière ne tient souvent pas à grand-chose : si le Liégeois de 24 ans venait à rejoindre l'Angleterre plutôt que l'Arabie Saoudite, il franchirait finalement un fameux cap.