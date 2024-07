Officiel : viré en Pro League il y a un an, il devient le successeur de Vincent Kompany à Burnley

Scott Parker est le nouvel entraîneur de Burnley. Il accompagnera les Clarets en Championship dans les prochains mois.

Un mois après le départ de Vincent Kompany au Bayern Munich, Burnley vient d'officialiser son nouvel entraîneur : c'est Scott Parker qui devra aider l'équipe à se relever après la relégation en deuxième division.

Parker était sans club depuis son licenciement au Club de Bruges en mars 2023.

L'Anglais de 43 ans avait succédé à Carl Hoefkens sur le banc des Blauw en Zwart mais n'avait dirigé que 12 matchs, ne résistant pas à la défaite 5-1 contre Benfica en Ligue des Champions.

Scott Parker et Burnley à l'assaut de la Championship

Il a donc dû attendre un peu plus d'un an avant de retrouver de l'embauche. Il s'agit de sa troisième expérience dans un club anglais en tant que coach après Fulham et Bournemouth. Le Londonien a signé un contrat de trois ans.

"Être à nouveau sur le terrain d'entraînement, c'est une sensation agréable. Le plus important pour nous est de réussir cette année. Nous devons gagner et construire une équipe dont les supporters et le club peuvent être fiers" déclare Scott Parker dans le communiqué officiel.