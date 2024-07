La reprise de la Ligue des Champions, c'est ce mardi ! Découvrez les six affiches au programme du jour... avec un Belge au programme !

Le premier tour préliminaire de la Ligue des Champions débute ce mardi. Découvrez les six affiches au programme.

La Ligue des Champions lance officiellement la saison 2024-2025 de football, ce mardi soir ! Six affiches sont au programme du premier tour préliminaire de la compétition. Huit autres rencontres seront jouées demain, mercredi.

Le programme du mardi 9 juillet en Ligue des Champions

FK Panevezys (Lituanie) - HJK Helsinki (Finlande)

Hamrun (Malte) - Lincoln (Gibraltar)

The New Saints (Pays de Galles) - Decic (Monténégro)

UE Santa Coloma (Andorre) - FC Ballkani (Kosovo)

Vikingur Reykjavik (Islande) - Shamrock Rovers (Irlande)

Virtus (Saint-Marin) - FC Steaua Bucarest (Roumanie).

Douze champions en titre qui s'affrontent donc pour une place au second tour. Large avantage pour le HJK, Hamrun, Ballkani et le FCSB. The New Saints et le Vikingur Reykjavik sont annoncés comme favoris, mais auront la tâche ardue dans cette double confrontation.

Un Belge déjà au programme !

A noter que le FK Panevezys est dirigé par un entraîneur belge, Stijn Vreven. Il est notamment passé par Malines, La Gantoise et Saint-Trond en tant que joueur, puis par Waasland-Beveren, Lokeren, le Beerschot et Ostende comme entraîneur.