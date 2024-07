Le Standard entre un retour de Lucien D'Onofrio et des repreneurs étrangers : ça bouge à Sclessin !

Le Standard se cherche toujours un repreneur. Dans l'ombre, Lucien D'Onofiro négocie toujours son retour, tandis que 777 se retire.

Depuis la chute du fragile château de cartes édifié par 777, le fonds d'investissement américain doit battre en retraite et se restructurer.

Sacha Tavolieri rapporte ainsi qu'A-Cap, l'un des plus gros bailleurs de fonds de 777 Partners, prend progressivement le contrôle de tous les actifs du groupe, y compris les investissements dans les clubs de football.

Plus repreneurs potentiels au Standard

A ce titre, A-Cap a comme plan de concentrer ses investissements dans les clubs du Hertha Berlin et du Genoa, considérés comme plus rentables, uniquement. En d'autres termes, cela implique de se débarrasser des autres clubs de la galaxie, à savoir Vasco de Gama, le Red Star...et le Standard.

Chez les Rouches, l'heure est plus que jamais à la recherche d'un repreneur. La piste la plus concrète serait pour l'heure emmenée par Lucien d'Onofrio et des investisseurs indiens.

Selon SudInfo, un investisseur américain, un groupe d'investisseurs étrangers et un candidat qatari devraient également soumettre une offre de rachat.