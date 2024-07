De Marcelo Bielsa à Wouter Vrancken : La Gantoise passe devant un club de Ligue 1 pour son nouveau renfort venu d'Angleterre

La Gantoise a trouvé son nouvel attaquant. Les Buffalos ont recruté Max Dean, qui évoluait au MK Dons, en quatrième division anglaise.

Max Dean a été formé à Everton et à Leeds United, où il a joué avec les U21 et a été appelé plusieurs fois par Marcelo Bielsa pour s'entraîner avec le noyau A. En janvier 2023, il a rejoint le MK Dons, en quatrième division, pour se frotter à la rudesse de la League Two, la dernière division professionnelle du foot anglais.

Cela s'est avéré être un succès : la saison dernière, il a marqué 19 buts et délivré 5 passes décisives en 34 matchs. Les scouts gantois le suivaient depuis un moment : l'entraîneur Wouter Vrancken, son staff et la direction sportive ont été convaincus par ses qualités.

La Gantoise reconstruit son attaque

Malgré l'intérêt de Toulouse, qui a proposé deux millions d'euros, Dean a choisi La Gantoise en raison des avantages financiers et sportifs offerts par le club. Il a déjà passé avec succès ses tests médicaux et a signé un contrat jusqu'en 2028.

Max Dean est la deuxième recrue offensive des Buffalos cet été. Le club a également recruté Andri Gudjohnsen pour environ trois millions d'euros en provenance de Lyngby.

Avec ces acquisitions, Gand espère combler le vide laissé par Hugo Cuypers et Gift Orban, tout en anticipant un éventuel départ de Tarik Tissoudali et/ou de Matias Fernandez-Pardo. Les Gantois espèrent aussi que l'ailier Momodou Sonko, tout de même débarqué contre 7 millions l'hiver dernier, se mette à performer.