Jules Van Cleemput rassure Malines et rejette la faute... sur Charleroi : "Le club aurait pu et dû mieux gérer ça"

Retour aux sources pour Jules Van Cleemput, qui rentre à Malines 3.5 ans plus tard. Souvent blessé, l'arrière droit de 27 ans a rassuré son nouvel employeur en rejetant la faute... sur le Sporting Charleroi.

Jules Van Cleemput quitte le Sporting Charleroi et retourne à Malines. L'arrière droit avait également la possibilité de signer au Beerschot. "Il y a effectivement eu des discussions, mais Malines était la meilleure option pour moi" a déclaré le joueur de 27 ans dans les colonnes de Gazet van Antwerpen.

Ces dernières années, Van Cleemput a été aux prises avec de nombreuses blessures. Tendon enflammé, blessure au genou, blessure aux ischio-jambiers et d'autres, il n'a disputé que 59 rencontres en 3.5 saisons avec les Carolos.

Les blessures à répétition de Jules Van Cleemput, la faute de Charleroi ?

Et d'après lui, son ancien employeur fait partie des responsables. "C'est l'une des raisons. À cause du danger de devoir participer aux play-downs, le staff médical a forcé pour que je revienne le plus vite possible. Je ne veux pas leur jeter la pierre, mais il y a un prix à payer pour ça. Le club aurait pu et dû mieux gérer la situation."

La saison dernière, Jules Van Cleemput n'a joué que onze matchs. "Je me sentais très mal par rapport à ça. Un joueur de football veut juste s'entraîner et jouer des matchs."

Désormais, Van Cleemput est en pleine forme, et prêt à enchaîner. "Pour retrouver le rythme, nous allons évaluer semaine après semaine mon état. Avec un staff médical que je connais déjà, je suis convaincu que ça fonctionnera. Être en forme, et surtout rester en forme, est devenu la chose la plus importante."