Le mercato de Charleroi est loin d'être terminé : le club veut encore se renforcer à deux postes !

Charleroi a vécu une saison 2023-2024 très compliquée, marquée par une participation aux Play-downs.

Le Sporting voudra passer une saison 2024-2025 beaucoup plus calme, du moins sportivement. Charleroi s'est déjà séparé de nombreux joueurs, dont plusieurs cadres. Hervé Koffi, Jules Van Cleemput, Damien Marcq ou encore Marco Ilaimaharitra ont quitté le navire.

Le directeur général du Sporting de Charleroi Pierre-Yves Hendrickx s'est ainsi exprimé au micro de la télévision carolo Télésambre à propos du mercato.

"On était à la fin d'un cycle. Beaucoup de joueurs étaient en fin de contrat. On a fait une très mauvaise saison, mais de bons Play-downs. Certains joueurs étaient là depuis trop longtemps. On a estimé qu'on avait besoin de meilleurs joueurs, notamment belges. Cela a influencé tout notre mercato."

Charleroi s'est aussi activé cet été, recrutant Noam Mayoka-Tika, Cheick Keita, Yacine Titraoui, Mardochée Nzita, Theo Defourny et Mohamed Koné.

Hendrickx a poursuivi, expliquant que deux nouvelles recrues sont recherchées. "Le noyau prend forme. On recherche encore un défenseur central et un renfort en attaque."