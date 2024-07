Johan Bakayoko vers le top européen ? Son coach n'exclut pas un départ

Johan Bakayoko a eu très peu d'occasions de s'exprimer avec la Belgique à l'Euro. Le jeune ailier droit de 21 ans garde une très grosse cote sur le marché des transferts.

Johan Bakayoko a réalisé une très belle saison sous le maillot du PSV Eindhoven. Le Diable Rouge a marqué 14 buts et donné 14 passes décisives.

De très belles prestations, qu'il n'a malheureusement pas su réitérer avec la Belgique lors de l'Euro cet été en Allemagne.

Bakayoko, 21 ans, est cité sur les tablettes des plus grands clubs d'Europe. Le FC Barcelone, Liverpool, Arsenal et le Bayern de Munich voudraient le recruter.

S'il a déjà évité le sujet d'un transfert (lire ICI), Bakayoko voit le PSV adopter une position assez défensive. Comme en témoignent les déclarations du coach du club, Peter Bosz.

"Je veux garder ce 11. Jerdy Schouten et Johan Bakayoko ne sont là que depuis un an et ils ont tous les deux un contrat. Ce sont de grands joueurs et j'espère qu'ils resteront, mais si ce n'est pas le cas, nous devrons faire avec", a déclaré Bosz, qui n'écarte donc pas totalement l'hypothèse d'un départ.