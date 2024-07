Charleroi est toujours invaincu en préparation...mais Rik De Mil en veut plus

Le Sporting de Charleroi a réalisé un match nul ce mercredi en amical face au RKC Waalwijk (1-1).

Charleroi poursuit sa intéressante préparation d'avant-saison. Les Zèbres sont toujours invaincus, après deux victoires face à Mons (0-3), le Swift Hesperange (3-0) et un nul très encourageant face à Genk (3-3).

Les Carolos s'étaient également imposés deux fois sur la même journée, face au Beerschot puis face à Zulte-Waregem. Ils ont continué dans la même dynamique positive ce mercredi en partageant (1-1) face au RKC Waalwijk, pensionnaire d'Eredivisie.

Menés au score un peu avant la pause, les hommes de Rik De Mil ont un peu arraché le nul, grâce à une réalisation tardive de Nikola Stulic.

Au micro de Sudinfo, le coach Rik De Mil a livré son ressenti. "Quand on regarde les occasions en première mi-temps, je ne pense pas qu’on méritait d’être mené. Je suis exigeant et il y a eu beaucoup de bonnes choses. Malgré tout, je veux qu’on soit plus dominant en possession du ballon."

Charleroi peut cependant se féliciter du fait que certains joueurs et jeunes saisissent leur chance dans cette pré-saison. "C’est la preuve qu’il y a du talent et de la qualité à Charleroi. Et cela montre aussi que lorsqu’il y aura besoin d’apporter autre chose en cours de match durant la saison, on a les joueurs pour le faire parce qu’il faudra aussi parfois le faire en championnat lorsque Charleroi sera mené", a continué De Mil.