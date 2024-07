Kevin De Bruyne et Jeremy Doku absents de la tournée américaine de Manchester City : manqueront-ils les premières grosses affiches de la saison ?

Aussitôt la saison 2023-2024 et l'Euro terminés, l'exercice 2024-2025 pointe déjà le bout de son nez.

Partout en Europe, les équipes ont repris le chemin de l'entraînement et partent en stage. En Belgique, il est déjà l'heure du retour de stage, car la compétition commence déjà dans une semaine (ce samedi, même, avec la Supercoupe).

Difficile pour les internationaux de trouver le temps de repos nécessaire avant d'entamer la nouvelle saison à pleine intensité.

Alors que les joueurs ayant disputé l'Euro (ou la Copa America) sont déjà proches du retour dans la majorité des clubs, Manchester City octroie un petit peu de temps supplémentaire.

Les joueurs concernés, dont Kevin De Bruyne et Jeremy Doku, ne sont attendus qu'aux alentours du 5 août. Ils ne font donc pas partie du groupe qui est parti en tournée américaine de pré-saison, dans lequel on retrouve une grande majorité de jeunes joueurs.

Les Skyblues joueront le Community Shield contre Manchester United le 10 août, puis la première journée de Premier League le 18 août sur la pelouse de Chelsea.

The travelling squad heading to the USA on our pre-season tour! 🇺🇸📋 pic.twitter.com/PYFwY8W8YJ