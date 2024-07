Passer du Cercle au Club ? Hugo Siquet rejoindrait un...cercle très fermé et ferait monter la tension au Jan Breydelstadion

Hugo Siquet se rapproche du Club de Bruges. Les négociations agitent la Venise du Nord.

Prêté par Fribourg, Hugo Siquet s'est refait une santé au Cercle de Bruges en retrouvant son activité habituelle sur le flanc droit et en intégrant même le noyau des Diables Rouges.

Après la défaite à domicile contre l'Union Saint-Gilloise en fin de Champions' Playoffs, il avait déjà clairement indiqué qu'il ne reviendrait pas chez les Groen en Zwart.

“Je pars du principe que j'ai joué mon dernier match à domicile avec le Cercle. Il y a des négociations en cours avec mon agent, mais pour moi, il est à 99% acquis que je serai ailleurs la saison prochaine", avait-il déclaré à l'époque.

Le Club de Bruges avance pour Siquet

Il n'avait en revanche pas dit qu'il ne rejouerait plus au Jan Breydelstadion. Depuis quelques jours, le Club de Bruges négocie pour un transfert définitif.

Le Blauw en Zwart avancent bien et tentent de finaliser l'opération autour de cinq millions d'euros. Malgré l'intérêt de clubs de Ligue 1, Siquet serait enthousiaste quant à rejoindre l'ennemi juré du Cercle.

Dans le passé, il avait été cité à Anderlecht mais n'avait trahi les supporters du Standard. Cela pourrait cette fois être différent : la rivalité entre le Club et le Cercle est ancrée depuis des décennies mais s'est encore renforcée avec la montée en puissance des Groen en Zwart. Ces derniers ont même failli priver le Club du titre lors de la dernière journée des Playoffs la saison passée.

© Photonews

Peu de joueurs ont osé quitter le Cercle pour rejoindre directement le Club. Le dernier en date était Eidur Gudjohnsen qui a fait le trajet en 2013. L'ancienne star de Chelsea et du FC Barcelone était resté un an et demi au Club de Bruges.

L'Islandais est le seul à avoir tenté le coup au 21e siècle. Dans un passé plus lointain, d'autres joueurs l'ont également fait. Gino Maes a rejoint les Blauw en Zwart en 1984, Alex Quarter en 1982, Bernard Verheecke en 1976, John Moelaert et Gilbert Bailliu en 1966. Beaucoup plus loin encore, pointons Edgard Van Boxtaele (1907) et Jean Strubbe (1906).