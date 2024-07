Toujours blessé, Thorgan Hazard a volé la vedette lors du fan day, et s'est exprimé sur les grandes ambitions d'Anderlecht cette saison

Thorgan Hazard était également présent lors du fan day d'Anderlecht, samedi. Bien sûr, le Diable Rouge n'a pas joué, mais il s'est tout de même adressé aux supporters, ainsi qu'à la presse. Une certitude, Thorgan et le Sporting veulent faire encore mieux que la saison dernière.

Nous ne reverrons pas Thorgan Hazard sur un terrain de football de sitôt. Le Diable Rouge s'est déchiré le ligament croisé antérieur du genou droit contre l'Union en Play-Offs, fin avril, et doit rester éloigné des terrains pendant au moins six mois.

La probabilité qu'il joue à nouveau un match en 2024 ? Elle est mince, même si le joueur de 31 ans récupère tranquillement aux côtés du noyau A, qui poursuit sa préparation.

Thorgan Hazard est calme et l'a encore déclaré lors du fan day. Il se porte bien et a hâte de retrouver les terrains dans quelques mois, même s'il faudra encore faire preuve de patience.

Thorgan Hazard rêve du titre avec Anderlecht

Cependant, le meneur de jeu est optimiste, même s'il n'est pas encore présent : "Notre force pourrait résider dans la profondeur de notre effectif plus tard dans la saison," a déclaré Hazard. Pour cela, il se peut qu'il faille également recruter quelques renforts.

En Play-Offs, tout sera possible, comme Yari Verschaeren l'a déjà dit. Et Thorgan Hazard, aux cheveux blonds remarquables, l'a aussi confirmé : "Nous voulons de nouveau lutter lors des Play-Offs. Et espérons une meilleure issue que la saison dernière."