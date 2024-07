Yari Verschaeren donne le ton : "Nous visons toujours le plus haut possible"

Après être revenu sur le devant de la scène la saison dernière, le Sporting devra confirmer cette saison en tentant même de faire mieux.

Anderlecht a fait le plein de confiance après sa victoire contre Wolfsburg lors du Fan Day, et peut se tourner vers la Jupiler Pro League, qui reprendra le week-end prochain.

Mené 0-1, Kasper Dolberg a remis le Sporting a égalité avant que Nilson Angulo ne marque le but de la victoire, très bien servi par Yari Verschaeren : "Tout n'est pas encore parfait comme on l'a vu en première mi-temps. Mais nous avons bien mieux débuté la seconde période, joué un bien meilleur football et nous avons gagné le match", a confié le capitaine Mauve au micro de VTM.

Anderlecht est donc parvenu à renverser la situation, une mentalité affichée qui plaît aux supporters qui espèrent voir les leurs confirmer la bonne saison dernière : "Le club a l'intention de recruter d'autres joueurs, mais je pense qu'actuellement, nous nous sommes déjà très bien préparés en tant que groupe. Nous allons faire avec les joueurs qui sont là pour l'instant. Nous avons parcouru un long chemin et l'année dernière nous avons fait un beau pas en avant, mais nous visons toujours le plus haut possible", conclut Verschaeren.