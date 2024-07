Kanté fait jouer ses relations : le frère d'un champion du monde débarque à l'Excelsior Virton !

Petite sensation à l'Excelsior Virton, où un certain... Pogba débarque. Florentin, de son prénom, le frère de Paul Pogba, évoluera en Gaume la saison prochaine.

N'golo Kanté a mis l'Excelsior Virton sur la carte de l'Europe en juin 2023, quand le champion du monde 2018, encore demi-finaliste de l'Euro 2024 avec la France il y a moins d'un mois, rachetait le petit club gaumais.

Depuis, le club a réussi quelques coups fumants : l'ancien de l'OM Brandao est devenu entraîneur adjoint, le meilleur buteur de Nationale 1 Jorn Vancamp a débarqué et désormais, c'est un certain Florentin Pogba qui a signé.

L’Excelsior Virton est ravi d’annoncer la signature du défenseur central d’1m90, Florentin Pogba.

En préparation depuis le début de l’été avec l'@UNFP, Florentin va apporter à Virton sa riche expérience de 300 matchs professionnels (près de 70 matchs en Ligue 1, 140 en Ligue 2, pic.twitter.com/SIHmPKN3Br — Royal Excelsior Virton (@excelsiorvirton) July 25, 2024

Le défenseur central de 33 ans, frère aîné de Paul Pogba, champion du monde 2018 lui aussi, a un parcours un peu chaotique qui l'a vu passer de l'AS Saint-Etienne à la Turquie (Genclerbirligi), puis aux USA (Atlanta United).

Après un retour en France du côté de Sochaux, Pogba s'offrait une pige délicate en... Inde, au Mohun Bagan SG. Libre depuis la fin de ce contrat exotique, il rejoint donc librement l'Excelsior Virton, après avoir entretenu sa forme cet été avec l'UNFP, le syndicat des footballeurs de France.

Florentin Pogba compte plus de 300 matchs professionnels et près de 70 matchs en Ligue 1, et est également un international guinéen confirmé (31 caps). Verra-t-on bientôt son petit frère Paul, actuellement suspendu pour dopage, aux abords du Stade Yvan Georges ?