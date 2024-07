La succession de Julien De Sart déjà assurée à La Gantoise ?

La Gantoise a obtenu ses premiers points de la saison lors de sa visite au KV Courtrai. Sans Julien De Sart. Celui-ci était à bord d'un avion en direction du Qatar. Son "successeur" se débrouille en attendant très bien.

Julien De Sart voulait partir à tout prix de La Gantoise. Cependant, les Buffalos ne voulaient pas le laisser partir comme ça, il a donc fallu des négociations entre Gand et l'équipe qatarie Al Rayyan.

Finalement, De Sart a obtenu ce qu'il voulait et s'est dirigé vers le Qatar ce week-end. C'est ainsi que Mathias Delorge a eu sa première titularisation chez les Buffalos après être entré en jeu contre Vikingur en Conference League.

"Il a joué 90 minutes pour la première fois. Quatre jours seulement après son arrivée ici, avec seulement quelques entraînements en groupe", a déclaré Wouter Vrancken après le match contre Courtrai.

"Delorge a montré quelles étaient ses qualités. Tout le monde doit encore apprendre à se connaître un peu, il y aura beaucoup de changements dans différents clubs dans le mois à venir. Nous continuons à progresser calmement et cherchons encore à nous connecter mutuellement."

Delorge immédiatement jeté dans le bain sans période d'adaptation

Et Delorge lui-même alors ? Contre Vikingur, il est entré en jeu : "On m'a simplement dit jeudi de profiter et de montrer mes qualités. Chaque fois que je demandais le ballon, je l'obtenais aussi", a déclaré le milieu de terrain lors de ses débuts.

Déjà dimanche, il a obtenu sa première titularisation : "Les choses vont très vite. Mais je prends cela positivement : je suis venu ici pour jouer et pour l'instant, tout se passe très bien", a réalisé le jeune joueur qui est arrivé la semaine dernière en provenance de STVV.

Watching Mathias Delorge live against KV Kortrijk.



Qué jugador, la définition d'un meneur de jeu errant. Fonctionne parfaitement dans le système de Vrancken.



Me rappelle comment Vrancken utilisa Rob Schoofs à Malines. pic.twitter.com/8oFNs4URRV — Elijah Michiels (@ElijahKaneki) 28 juillet 2024

"Maintenant, il est temps de profiter et de se préparer pour jeudi. Ce sera une belle expérience que j'attends avec impatience", a-t-il également déclaré, exprimant son enthousiasme pour son premier voyage à l'étranger. Cela commencera avec les îles Féroé, puis viendra la Suède ou la Norvège.

Même les statistiques de Delorge contre Courtrai étaient impressionnantes. Il a eu un taux de réussite de passes de 84 % et a remporté huit duels, entre autres. Il a fait forte impression et a été l'un des meilleurs Buffalos.