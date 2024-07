Timmy Simons aux anges, Lucas Stassin a déjà doublé : Westerlo veut jouer le rôle de la surprise du championnat

Timmy Simons était aux anges après le 3-0 infligé par Westerlo au Cercle de Bruges, ce dimanche. D'autant que les Campinois auraient encore pu marquer davantage...

Alors que la première journée de championnat fut morne et a déçu tout le monde, Westerlo a fait le travail en s'offrant une jolie victoire contre le Cercle de Bruges, 3-0.

Ce lundi matin, les Campinois sont donc les seuls leaders du championnat, puisqu'ils sont les seuls à avoir gagné par trois buts d'écart. Après la rencontre, Timmy Simons était aux anges, au micro de Sporza.

Westerlo est le gagnant de cette première journée de championnat

"Les joueurs ont fait un travail fantastique. Toutes mes félicitations à eux, car nous n'avions pas vraiment les profils pour résister à ces nombreux duels."

"Au fur et à mesure que le match avançait, on voyait qu'on se créait toutes les occasions, mais qu'on ne parvenait pas à concrétiser. C'est un domaine sur lequel on doit travailler, on a besoin de plus de fraîcheur pour terminer nos actions."

La semaine prochaine, Westerlo se rendra à Malines pour tenter de signer le 6/6. "Nous aurions pu marquer davantage, c'est ce qu'il faudra faire au prochain match" a conclu Simons. Les Campinois ont impressionné, mais jusqu'où peuvent-ils aller ?