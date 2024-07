Nouveau coup dans l'eau pour Anderlecht, qui passe à côté d'un jeune milieu défensif

Après avoir signé Jan-Carlo Simic, le RSC Anderlecht a discuté avec un autre joueur à vocation défensive. Il ne rejoindra cependant pas la capitale.

Le Sporting d'Anderlecht tarde un petit peu à véritablement lancer son mercato estival et n'a, pour le moment, annoncé que la venue de Jan-Carlo Simic, le remplaçant de Zeno Debast.

Alors que les supporters commencent doucement à s'impatienter et que Jesper Fredberg avait promis un mercato ambitieux, les Mauves ont discuté avec plusieurs autres joueurs, mais aucun d'eux n'a rejoint Neerpede.

Emmanuel Biumla ne viendra pas à Anderlecht

Le week-end dernier, il était révélé qu'Anderlecht était en discussions avec Emmanuel Biumla, jeune médian défensif de 19 ans libre depuis la relégation des Girondins de Bordeaux.

Un nouveau coup dans l'eau, visiblement, puisque le média français Footmercato informe ce mardi soir que Biumla ne viendra pas à Anderlecht, lui qui a décidé de poursuivre sa carrière en France.

L'international U19 français pourrait rejoindre Angers ou le RC Lens de Will Still, les deux équipes les plus avancées dans les discussions.