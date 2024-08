Alexis Saelemaekers titulaire face à Thibaut Courtois, l'AC Milan gâche la première de la nouvelle pépite du Real Madrid

Comme on s'y attendait, Alexis Saelemaekers reçoit sa chance avec l'AC Milan dans cette présaison. Il était titulaire face au Real Madrid, et a gâché la première d'Endrick.

La nuit passée, l'AC Milan a affronté le Real Madrid en match de préparation lors de la tournée américaine des deux clubs. La rencontre s'est disputée à Chicago et pour l'occasion, Alexis Saelemaekers était titulaire pour les Rossoneri.

Une demi-surprise puisqu'il y a quelques jours, le nouvel entraîneur milanais, Paulo Fonseca, disait tout le bien qu'il pensait de Saelemaekers et semblait disposé à donner une chance au Diable Rouge qu'on croyait sur le départ (lire ici).

En face, Thibaut Courtois était titulaire entre les perches, mais le petit événement était la titularisation du jeune Endrick (18 ans), fraîchement arrivé au Real Madrid. Le Brésilien disputait donc là ses premières minutes en tant que Merengue.

Et Milan a gâché les débuts de l'international auriverde, en s'imposant 1 but à 0. Endrick a disputé 45 minutes, touché 13 ballons et semblé un peu emprunté, ce qui n'est pas anormal compte tenu de la pression qui l'entoure (il a été acheté 70 millions d'euros à l'âge de 15 ans seulement).

Notons que Divock Origi, lui, n'était pas dans le groupe milanais, qu'il n'a pas accompagné aux USA. Il s'entraîne actuellement avec l'équipe B de l'AC Milan et cherche une solution pour ce mercato estival.