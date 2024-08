Les Limbourgeois ont pris un premier point le week-end dernier et se déplacent à Louvain en visant trois supplémentaires.

Après son nul décevant contre le Standard à l'occasion de la première journée de JPL, Genk prendra la direction de Louvain avec pour objectif de faire mieux.

"J'estime qu'OHL est plus fort que le Standard. Ils ont des qualités et un bon entraîneur. Ils joueront à domicile et voudront faire bonne figure devant leur public. Nous devons être sur nos gardes, car Louvain peut être dangereux", a analysé Thorsten Fink via les canaux du club.

Une efficacité à encore travailler

L'Allemand considère que son Racing est déjà bien en place en défense : "La bonne performance de notre défense du week-end dernier me donne confiance. Notre défense est stable et avec Mike Penders, nous avons un gardien de but fiable. Il a laissé une bonne impression cette semaine. Le plus important est maintenant d'exploiter nos occasions. Nous avons eu une bonne semaine à cet égard. Les automatismes s'améliorent et les jeunes joueurs apprennent vite, ce qui me réjouit."

"Je suis satisfait des options dont je dispose actuellement. Pour de nombreux postes, nous avons plusieurs choix possibles donc c'est une bonne chose. Offensivement aussi, il y a plusieurs options. Hyeon-Gyu Oh est un attaquant mobile, mais il a besoin de temps pour s'adapter à notre style de jeu. Cette saison, nous aurons besoin de tout le monde, sur et en dehors du terrain. Je me réjouis donc que la tribune des visiteurs soit complète samedi", ponctue le mentor limbourgeois.