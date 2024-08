Anthony Moris, dans le creux de la vague : l'Union doit-elle mettre à l'écart son gardien et capitaine ?

L'Union Saint-Gilloise s'est inclinée 3-1 sur le terrain du Slavia Prague lors du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions. Avec deux erreurs d'Anthony Moris.

L'Union connait une période mouvementée. En parallèle du mercato et le départ de plusieurs cadres (Nilsson, Amoura), les Bruxellois ont également réalisé des résultats contrastés en ce début de saison.

Vainqueurs de la Supercoupe, les Unionistes ont ensuite été tenus en échec par Dender en entrée de la saison de Pro League, avant de gagner face au Beerschot le week-end dernier (3-1).

Menant de deux buts d'avance, ils avaient vu le Beerschot revenir dans le match en entrée de seconde mi-temps après un tir mal négocié par Anthony Moris.

Le gardien et capitaine de l'Union n'a pas rassuré ce mercredi face au Slavia Prague. N'ayant pas la main ferme sur le 2-0 des Tchèques, il leur a carrément offert le 3-0 sur une relance tant nonchalante que totalement manquée.

L'Union doit-elle écarter Anthony Moris ?

Certes, on ne parle "que" de deux matchs manqués pour Moris, qui s'était par contre montré décisif en Supercoupe face au Club de Bruges. Pourquoi son cas concentre-t-il autant de doutes ?

Déjà, car le Luxembourgeois était cité sur le départ cet été, suite aux rumeurs de l'arrivée d'Arnaud Bodart au Parc Duden. A moins d'une grosse surprise, cela ne se fera pas.

Ensuite, car ce n'est pas la première fois que Moris traverse une période de moins bien. Si on se rappelle de certaines de ses erreurs un peu plus lointaines face aux Rangers ou Leverkusen, on se rappelle aussi de ses bourdes en entame de play-offs la saison dernière, qui avaient coûté très cher.

Reste à savoir quel serait le signal envoyé par Sébastien Pocognoli en cas de mise à l'écart (temporaire) de son gardien, qui est aussi son capitaine. L'équipe est encore en plein rodage la priver de l'un de ses piliers pourrait avoir comme effet de la déstabiliser dans une période qui semble déjà cruciale. Le coach avait d'ailleurs défendu Moris après son match face au Slavia (lire ICI).

La question est aussi de savoir qui saurait remplacer Moris à long terme, si le "problème" vient à se prolonger. Le cas échéant, ni Lindner (malgré son statut d'international) ni Imbrechts ne semblent être en mesure de le remplacer. En espérant donc que l'Union ne sera pas confrontée à un casse-tête dans ce début de saison et sur le mercato. Moris a, quant à lui, déjà prouvé qu'il pouvait rectifier le tir après avoir traversé des creux.