Pocognoli défend Anthony Moris : "C'est ce qu'on lui demande..."

L'Union Saint-Gilloise s'est loupée au Slavia Prague, et va donc devoir cravacher au match retour. Anthony Moris, lui, s'est rendu coupable de deux erreurs, quelques jours après celle face au Beerschot.

Si l'Union n'était pas nécessairement méconnaissable dans le jeu, surtout compte tenu du fait qu'elle est en pleine reconstruction, elle a cédé dès les premiers assauts du Slavia Prague. "On savait que les premières minutes étaient importantes et on était bien dedans. Puis, on a un peu perdu la tête", regrette Sébastien Pocognoli après le match dans des propos relayés par le Nieuwsblad.

"Toute notre structure avait disparu, nous n'étions plus en position... Les 25 dernières minutes de la première mi-temps étaient très décevantes". L'absence de deux patrons en défense est décidément trop pour l'USG. Sykes et Burgess sont en effet toujours blessés. "Je crois que mes défenseurs ont tout donné", réagit Pocognoli.

Pocognoli défend Moris

"Mais avec des joueurs d'1m99 chez l'adversaire, tu sais qu'il y aura beaucoup d'impact et ça nous manque un peu en ce moment", reconnaît-il, avant de défendre Anthony Moris, auteur de deux erreurs dont une relance plein axe fatale sur le 3-0.

"C'est ce qu'on lui demande, d'aller chercher nos milieux de terrain", souligne l'entraîneur de l'Union. "On ne va certainement pas tout changer du jour au lendemain. "On va analyser ces phases mais c'est le match dans son ensemble qui est important".

L'Union Saint-Gilloise va maintenant devoir rattraper un déficit de deux buts au Lotto Park la semaine prochaine. Rien d'impossible pour cette équipe qui a déjà réalisé de beaux exploits par le passé, mais il y a plus confortable...