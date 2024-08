La Gantoise va chercher le remplaçant de Julien De Sart...au Japon

La Gantoise s'est de nouveau considérablement déforcée lors de ce mercato, avec plusieurs joueurs qui ont décidé de partir.

Citons les départs de Tarik Tissoudali, Paul Nardi, Jorthy Mokio ou Laurent Depoitre, mais également Julien De Sart.

La direction a tenté de retenir le milieu de terrain, qui a également porté le brassard de capitaine, mais n'y est finalement pas parvenue.

La Gantoise cherche alors son remplaçant. Le temps presse, alors que la saison a déjà commencé. Selon les informations du journaliste Marco Molla, les Buffalos seraient proches de signer Atsuki Ito.

Ito (25 ans) évolue actuellement aux Urawa Red Diamonds, au Japon, dont il est le capitaine. Il est également international japonais. Il est évalué à 1,5 millions d'euros selon Transfermarkt.

🚨EXCL: Belgian side Gent is closing in on the signing of Japan International Atsuki Ito from Urawa Red Diamonds🇯🇵🇧🇪✅ https://t.co/LK6ltSfsaa