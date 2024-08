Bruges veut encore vendre deux joueurs à prix fort : le Club fait monter les enchères pour l'un, et attend désespérément une offre pour l'autre

Au cours des derniers jours, de nombreuses rumeurs venues d'Italie ont fait l'état d'un intérêt pour Antonio Nusa. La Juventus, la Lazio et l'AS Roma seraient intéressés. Cependant, un transfert n'est pas encore à l'ordre du jour. Et il y a également de l'incertitude concernant Andreas Skov Olsen.

Selon Het Laatste Nieuws, la situation autour d'Antonio Nusa n'est pas si facile. La saison dernière, Brentford a offert 37 millions d'euros avant de découvrir un problème médical et d'annuler le transfert. Pendant ce temps, en Italie, il est question d'une offre de... 18 millions de la part de l'AS Roma, alors que la Juventus et la Lazio ont déjà manifesté leur intérêt.

Le Club de Bruges a également décidé que l'ailier norvégien ne devait pas nécessairement partir cet été. Il semble, en Venise du Nord, que toute offre inférieure à 25 millions d'euros pour Nusa soit refusée.

Bruges fait monter les enchères pour Nusa... et attend désespérément une offre pour Skov Olsen

La situation est différente pour Andreas Skov Olsen. L'international danois devrait, en revanche, partir cet été. Il vise lui-même un transfert et le Club est prêt à collaborer. Le champion en titre souhaite aussi récupérer un montant conséquent, mais est prêt à se montrer plus souple que pour Antonio Nusa et Raphael Onyedika, lui aussi très suivi.

Malgré ses statistiques impressionnantes de la saison dernière, l'intérêt pour Skov Olsen est pour l'instant limité. Et avec la date butoir du mercato qui approche lentement, mais surement, la situation de Skov Olsen pourrait rapidement évoluer. Le Club espère que d'autres clubs manifesteront de l'intérêt pour l'ailier.

En effet, Skov Olsen n'a pas été facile à gérer la saison dernière. Il s'est, par exemple, rendu dans son pays natal de sa propre initiative pour y subir un examen médical. Un événement qui n'avait pas beaucoup plu, au Jan Breydel.