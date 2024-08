Cesc Fabregas voulait absolument se servir en Belgique pour son premier mercato en tant qu'entraîneur : "C'est un joueur très rapide"

Hier, Alieu Fadera a quitté Genk pour rejoindre Côme. Un renfort qui ravit l'entraîneur Cesc Fabregas.

Alieu Fadera n'aura donc joué qu'une seule saison à Genk. Recruté l'été dernier à Zulte Waregem, l'ailier guinéen a officiellement signé à Côme.

Promu en Serie A, le club signe un mercato ambitieux avec l'arrivée de joueurs comme Pepe Reina, Raphaël Varane, Alberto Moreno ou Andrea Belotti.

Quelles ambitions pour Côme ?

L'entraîneur Cesc Fabregas voulait absolument y adjoindre Fadera et a lui-même insister auprès de sa direction pour aller le chiper à Genk. "C'est un joueur très rapide avec beaucoup de profondeur. Ses qualités sont très intéressantes, il rend notre attaque plus complète" a-t-il déclaré sur le site du club.

Pour la petite histoire, Cesc Fabregas a coaché il y a quelques jours son premier match en tant qu'entraîneur principal après avoir déjà dépanné comme intérimaire et été à la tête des U19. Pour cette première, il a défié un certain Andrea Pirlo : Côme a perdu aux tirs au but face à la Sampdoria à l'occasion du premier tour de la Coupe d'Italie.

© photonews

Malgré cette élimination précoce, Alieu Fadera se réjouit d'avoir rejoint le promu : "Je suis vraiment heureux, la Serie A est un championnat très compétitif et j'attends avec impatience ce nouveau défi. J'ai hâte de découvrir mes coéquipiers et d'aider l'équipe".