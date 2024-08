"Un accord est imminent" : Cameron Puertas en route vers un club de Premier League

La fin du chapitre entre l'Union Saint-Gilloise et Cameron Puertas devrait bientôt se concrétiser. Le meilleur joueur du championnat la saison dernière pourrait signer dans un club de Premier League.

Cameron Puertas semble de plus en plus proche d'un départ. Et si le Belge avait disputé son dernier match avec l'Union contre le Slavia Prague ce mardi ?

Selon le journaliste belge Sacha Tavolieri, l'Hispano-Suisse ne se serait pas entraîné avec l'Union Saint-Gilloise ce jeudi. Il ne devrait donc pas figurer dans le groupe des Unionistes, qui affronteront Charleroi à Bruxelles demain.

Puertas en Angleterre ?

Le joueur de 25 ans serait très proche de trouver un accord avec un club de Premier League.

Plusieurs offres ont déjà été refusées par le club bruxellois cet été. L'Avenir avait notamment révélé qu'une offre de 12 millions d'euros avait été rejetée en MLS récemment. Le Borussia Mönchengladbach, Stuttgart et Villarreal ont également été cités parmi les clubs intéressés depuis le début de l'été.

Le vice-champion en titre demande 15 millions d'euros pour céder son joueur.