La relève chez les Diables ? Pas encore dans son club : son entraîneur confirme qu'il commencera la saison sur le banc

Cela fait déjà deux ans que le transfert de Maarten Vandevoordt de Genk à Leipzig a été rendu public. Le club allemand a laissé murir le portier limbourgeois au Racing afin de l’accueillir à,22 ans.

Pour Vandevoordt, une place semblait s’ouvrir : présent à Leipzig depuis 2015, le gardien hongrois Peter Gulasci (34 ans) arrivait en fin de contrat à l’arrivée de Vandevoordt. Sauf que Gulasci…a prolongé l’aventure jusqu’en 2026.

De quoi installer une belle concurrence entre les perches. A la veille du premier match officiel de l’équipe (un déplacement au Rot-Weiss Essen en Coupe d’Allemagne), l’entraîneur Marco Rose a mis les choses au clair concernant la hiérarchie.

Vandevoordt devra être patient

"Notre entraîneur des gardiens Freddie Gößling s'est assis avec Peter et Maarten et a confirmé Peter comme numéro 1. Peter et Maarten ont tous deux fait une préparation de haut niveau. On peut voir les qualités de Maarten et nous sommes heureux d'avoir les deux garçons à ce poste" a confié Rose.

Vandevoordt devra donc attendre pour faire ses débuts officiels avec Leipzig. Même si la rencontre de demain est un match de Coupe, il débutera sur le banc : "Peter débutera la saison en tant que numéro 1 et sera dans les buts contre Essen, notamment parce que c'est notre premier match. Mais nous continuerons à chercher et à trouver des occasions de donner du temps de jeu à Maarten, car nous avons également confiance en lui".

Marco Rose on the goalkeepers:



🗣️ "Our goalkeeping coach Freddie #Gößling sat down with Peter #Gulacsi and Maarten #Vandevoordt and confirmed Pete as number 1. But: Both Pete and Maarten played a top preparation. You can see Maarten's qualities and we are happy to have both… pic.twitter.com/fpO0ebTRjJ