Sept buts et des rebondissements à la pelle : match complètement fou entre le Beerschot et Genk !

Le Racing Genk pensait s'être mis à l'abri, mais a dû batailler bien plus ferme que prévu, en seconde période, pour venir à bout du Beerschot.

Un point pour le Beerschot, quatre pour Genk, mais un succès la semaine dernière contre Bruges, les deux équipes n'ont pas très bien commencé leur saison. Ce samedi après-midi, au stade Olympique, les trois points étaient importants pour se lancer, pour les Rats, et confirmer, pour les Limbourgeois.

Et rapidement, Genk est pris à froid. Sept minutes seulement, et Ewan Henderson profite d'un service de Michez pour mettre les Anversois aux commandes (1-0, 7e). Les Limbourgeois sont cependant supérieurs dans les débats et ne vont pas tarder à remettre les pendules à l'heure.

Genk égalise, et s'envole

Frappe de Yira Sor, Sanusi élargit la surface de son corps et touche le ballon du bras. Penalty validé par le VAR, que Jarne Steuckers se charge de convertir (1-1, 15e). Buteur, Steuckers est à la passe sur le deuxième. Un corner donné au second poteau, que Tolu n'a plus qu'à pousser au fond (1-2, 30e).

© photonews

Le Beerschot n'est pas au bout de ses peines, Genk continue d'exploiter ses phases arrêtées. Ce coup-franc est donné par El Khannouss, sur la tête de Cuesta, qui force Matijas à se retourner, déjà, pour la troisième fois (1-3, 40e). On se dit alors que Genk a fait le plus dur et n'a plus qu'à gérer. Ce sera plus compliqué que prévu. Le Beerschot le montre déjà en toute fin de première période, et oblige Van Crombrugge à deux grosses parades devant Matthys et Verlinden.

Le Beerschot n'a pas dit son dernier mot

Occasion pour Genk, Sor perd la balle et l'offre à Matthys. Transition rapide, via Verlinden, puis Michez, qui s'en va crucifier Van Crombrugge et relancer la rencontre (2-3, 62e). Mais, à nouveau, le Beerschot ne peut pas en profiter. Sor se joue de Tshimanga et sert Tolu, qui inscrit son deuxième but de la journée (2-4, 65e).

Cette fois, c'est fini ? Que du contraire ! Sur une passe de Verlinden, Weymans touche le poteau, et Sadick accroche Kosiah sur le rebond. Penalty, et carton rouge après l'intervention du VAR. Tout est relancé. Mais à nouveau, les Rats loupent l'opportunité : Bravo Cargo envoie son penalty sur le poteau (77e).

© photonews

Une fin de match folle !

Le 3-4, le Beerschot le fera tout de même, en fin de match. Derrick Tshimanga, face à ses anciennes couleurs, donne une énième vie à cette rencontre complètement folle. (3-4, 87e). La fin est totalement débridée, Wim Smet accorde sept minutes de temps additionnel, Genk recule encore et encore, les locaux poussent devant un public qui crie sur chaque prise de balle.

Genk joue ses dernières cartes, en contre. Oh et El Ouahdi partent à l'assaut de Matijas dans cette fin de match absolument débridée, mais le portier du Beerschot réalise deux magnifiques parades pour garder les siens dans le match (92e).

Genk garde le cap et l'emporte finalement. Rencontre incroyablement spectaculaire entre les deux équipes, et une victoire des Limbourgeois qui remontent provisoirement à la cinquième place.