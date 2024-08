Colin Coosemans à nouveau homme du match et chahuté...par son ancien public : "La douche de bière m'a bien goûté"

Anderlecht doit en grande partie sa victoire à Colin Coosemans, qui a maintenu son équipe en vie, surtout en première mi-temps. Jesper Fredberg doit vraiment chercher un nouveau numéro 1 ?

Colin Coosemans joue à un niveau élevé depuis des semaines. Sans aucun doute le meilleur joueur d'Anderlecht lors des quatre premiers matchs. Dans la foulée de ses matchs de Playoffs de qualité lorsqu'il a dû suppléer Kasper Schmeichel. On parle constamment de Jean Butez ou d'un autre gardien de but renommé, mais Coosemans prouve qu'Anderlecht peut compter sur lui.

"Je n'essaie pas d'y penser trop et de faire mon truc. Oui, bien sûr, je lis aussi qu'un nouveau gardien de but va être recruté, mais je ne me laisse pas perturber par cela. Ça m'est égal."

Colin Coosemans veut rester calme

Derrière ce discours très sobre, la période doit tout de même être particulière pour celui qui a alterné entre le banc et les RSCA Futures pendant ses trois premières saisons "Pourquoi Anderlecht devrait recruter un nouveau gardien de but après mes performances? C'est un bonne question... (sourire)" finit-il quand même par lâcher.

Coosemans est depuis des années l'une des figures importantes du vestiaire d'Anderlecht, mais il fait désormais également la différence sur le terrain. Alors que ses coéquipiers se cherche encore, le portier de 32 ans gagne des points pour l'équipe. Tout en présentant cette qualité de relance importante pour Brian Riemer.

© photonews

Même si la sobriété s'impose parfois d'elle-même : "J'aurais pu faire mieux à certains moments. J'ai opté assez rapidement pour le jeu long car je voulais assurer après avoir pris l'avantage. Mais à l'heure actuelle, seuls les trois points comptent, c'est ce sur quoi nous nous concentrons".

Preuve de ses bonnes prestations, Colin Coosemans est désormais visé par le public adverse. Après un choc avec un attaquant malinois en deuxième mi-temps, il a été brièvement soigné dans le rectangle. Ce qui lui a valu des jets de gobelets de la part des supporters derrière le but. Il a pourtant défendu les buts du KV entre 2015 et 2018 : "La douche de bière m'a bien goûté", rigolait-il. Si les rumeurs autour de l'arrivée d'un gardien ne le touchent pas, ce ne seront pas quelques malheureux gobelets qui y parviendront.