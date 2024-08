Un ex-Anderlechtois insulte un dirigeant : il connaît sa sanction

Chancel Mbemba n'est plus en odeur de sainteté à l'Olympique de Marseille. Mis à l'écart, il avait insulté l'un de ses dirigeants et connaît sa sanction.

Au début du mois d'août, Chancel Mbemba avait eu un accrochage avec Ali Zarrak, bras droit du directeur sportif de l'OM, Mehdi Benatia.

L'ancien défenseur du RSC Anderlecht lui avait fait savoir qu'il n'irait pas à un match amical avec la réserve du club, l'appelant "cousin" et, selon La Provence et les échanges publiés par le club, terminant par un doigt d'honneur à son adresse.

On attendait la sanction de Mbemba, et elle est connue. L'OM a refusé de licencier le Congolais, annonce La Provence, estimant que c'est ce que le joueur cherchait afin de pouvoir s'engager où il le souhaitait (il est en fin de contrat dans un an).

Après un entretien avec sa direction, Chancel Mbemba s'est donc vu infliger une retenue sur salaire de 14 jours. Mais il restera un joueur de l'OM, jusqu'à ce qu'un club vienne éventuellement le sortir de sa galère.

En effet, Chancel Mbemba s'entraîne actuellement avec le noyau réserve (qui évolue en National 3), dirigé par Jean-Pierre Papin. On ignore si une solution sera trouvée à son sujet d'ici à la fin du mercato.