Quelle fin de carrière après Charleroi ? Damien Marcq savait qu'il ne rejoindrait pas Cédric Fauré à Namur, un autre club de D1 ACFF a tout tenté

A l'heure d'écrire ces lignes, Damien Marcq est toujours sans club. Des discussions ont pourtant eu lieu.

A défaut de retrouver un club, Damien Marcq a repris la saison en s'entraînant du côté de l'Union Namur sous les ordres de Cédric Fauré, qu'il a bien connu du côté de Charleroi. Mais il n'était pas question que la collaboration aille plus loin.

"Depuis la fin de saison dernière, je m’entraînais seul. Et comme Cédric Fauré est coach là, je lui avais demandé si je pouvais garder la forme en leur compagnie, ce qu’il a accepté par amitié. Mais il n’y a eu aucune pensée au-delà de ça, je n’y étais pas en test" explique Marcq à SudInfo.

Ni Namur, Ni Virton

Il poursuit : "Je me suis entraîné une dizaine de jours, mais comme je savais que je ne signerais pas là-bas et qu’en plus j’étais en discussion avec Virton, qui jouera dans la même série, je n’ai pas voulu que ma présence pose des soucis".

Le Français a donc discuté avec l'Excel, mais il explique que le club ne remplissait pas toutes les conditions souhaitées. Il ne formera pas la charnière centrale avec Florentin Pogba. A 35 ans, Damien Marcq continue ainsi de se chercher un nouveau challenge pour cette saison.