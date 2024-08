Charleroi revit sous l'impulsion de Rik de Mil : "Tout le monde joue avec une autre mentalité"

Charleroi est l'une des bonnes surprises du début de saison, et Rik de Mil est loin d'être étranger à cela. Plusieurs Zèbres en témoignent : sous son impulsion, beaucoup de choses ont changé, au Mambourg.

Après cinq journées de compétition, le Sporting Charleroi, qui s'était sauvé via les play-downs la saison dernière, est le surprenant troisième du championnat, avec neuf points.

Tout a changé, au Mambourg, depuis l'intronisation de Rik de Mil en fin de saison dernière, et le début d'exercice le prouve. Au micro de la RTBF, après le succès face à Courtrai, plusieurs Zèbres se sont expliqués sur les grands changements qui permettent ce début de saison réussi.

Rik de Mil a changé beaucoup de choses au Sporting Charleroi, et c'était nécessaire

"Depuis que Rik de Mil est là, tout le monde a une autre mentalité. On joue mieux, on s'entend mieux et on prend enfin les points qu'il faut. Il a un plan et sait le faire exécuter. Je pense que tous les joueurs s'entendent très bien avec lui", estimait le milieu de terrain Etienne Camara, pour qui tout a changé, aussi sur le plan personnel. Auteur de douze apparitions la saison dernière, le Français de 21 ans a commencé les cinq premiers matchs...et compte déjà quatre cartes jaunes.

"Il a pris certains points de Felice Mazzù, et en a ajouté d'autres. On travaille très dur, avec beaucoup d'analyse vidéo", assure, quant à lui, Daan Heymans, l'homme fort de ce début de saison, déjà auteur de quatre buts.

"Il a aussi changé de système, on est revenu à quatre derrière. Quelques joueurs ont changé aussi, et ça fait la différence" a conclu Adem Zorgane, redevenu le joueur clé que l'on attend sous les ordres de Rik de Mil.