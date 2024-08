William Balikwisha règle ses comptes avec le Standard : "Ce qu'ils ont dit n'était pas vrai"

William Balikwisha affronte son ancien employeur ce week-end, et ce sera bien sûr un match spécial pour lui. Il en a profité pour régler ses comptes.

La semaine dernière, William Balikwisha a marqué pour la première fois pour OHL, et il aimerait bien répéter cela ce week-end contre son ancienne équipe, le Standard.

"Si je célèbrerais en cas de but ? On verra, j'ai du mal à me retenir quand je marque, c'est l'émotion", sourit-il dans Het Nieuwsblad. "Si ça arrive, ce ne sera pas dirigé contre le Standard".

Mais pour autant, l'attaquant de 25 ans souhaite rectifier certaines choses concernant son départ de Liège et qu'il estime fausses.

“Ce n'est pas vrai que j'ai cassé mon contrat en mai”, déclare ainsi Balikwisha. “Cela s'est produit en plein milieu du mercato, après qu'il était devenu évident que l'entraîneur ne comptait plus sur moi.”

Il n'a pas non plus appris cette nouvelle directement de son entraîneur. “On ne me l'a jamais dit directement, j'ai entendu de coéquipiers que je devais aller m'entraîner avec les réservistes.”

Le Standard avait affirmé que Balikwisha avait rompu son contrat en mai pour rejoindre Schalke 04. “En accord avec le club, je ne m'entraînais déjà plus, et finalement, les négociations ont échoué.”