🎥 L'intimité des retrouvailles avec Conte, les conseils de Dries Mertens : Naples dévoile les coulisses de l'arrivée de Romelu Lukaku

Romelu Lukaku a été accueilli en grande pompe à Naples. Le club a publié une vidéo inside de son arrivée.

Le transfert de Romelu Lukaku à Naples a mis du temps à se dessiner. Pourtant, quand les Napolitains se sont présentés, le choix de Big Rom était fait : "C'est facile quand tu as l'opportunité de signer pour une équipe qui veut construire quelque chose d'important et qu'elle te fait sentir qu'elle te veut" a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux du club.

La cellule communication du Napoli a suivi le Diable Rouge tout au long de son arrivée. L'occasion de glisser quelques confidences durant le trajet en voiture. Notamment au sujet de sa relation avec Antonio Conte, qu'il a bien connu à l'Inter.

Naples, son troisième club en Serie A

"Mon histoire avec lui a commencé il y a de nombreuses années. Il voulait déjà me faire signer quand je n'avais que 19 ans (il était alors à Chelsea NDLA), il a fallu attendre quelques années pour avoir la chance de travailler ensemble. Je pense qu'il m'a amené à un autre niveau en tant que footballeur mais aussi au niveau mental" explique Lukaku.

Avant de poursuivre : "On a eu de beaux moments mais, comme il le dit lui-même, quand tu célèbres et que tu écris l'histoire, c'est totalement différent. J'ai encore la photo avec lui, quand on fête le scudetto".

La vidéo publiée par Naples témoigne de toute l'agitation autour de son arrivée, mais aussi de l'échange entre Lukaku et Dries Mertens sur le club : "Je lui ai parlé. Il me connaît très bien et m'a dit que Naples était fait pour moi. Je suis prêt pour ça". Avec une première apparition dès ce soir contre Parme ? Il figure dans le groupe, Antonio Conte ayant tout fait pour le rendre fit aussi vite que possible lors de ses premiers entraînements à l'ombre du Vésuve.