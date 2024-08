Un Simic peut en cacher un autre : après Anderlecht, un autre club de Pro League saute le pas pour un joueur évalué...à six millions d'euros

Roko Simic a signé à Courtrai. Il débarque en prêt en provenance de Cardiff.

Grâce aux bonnes connexions de Vincent Tan, Courtrai a souvent pu compter sur l'aide de Cardiff ces dernières années. Les Gallois prêtent un nouveau joueur au KVK.

Roko Simic rejoint les Kerels jusqu'en fin de saison, Jan Carlo Simic n'est donc plus le seul joueur à évoluer en Pro League sous ce patronyme.

Courtrai veut vivre une saison plus sereine

Roko Simic est un attaquant croate, né en Italie. À 20 ans, il est également un titulaire régulier chez les espoirs croates (huit buts avec les U21 nationaux).

Cardiff a déboursé deux millions pour l'arracher à Salzbourg et le prêter dans la foulée. En Autriche, Simic a disputé 54 matchs et marqué 7 buts. La saison dernière, il oscillait entre le onze de base et le banc de touche

Sa valeur marchande est estimée à 6 millions d'euros par Transfermarkt, ce qui en fait de loin le joueur le plus cher de Courtrai. Le point culminant de sa jeune carrière est un but inscrit en Ligue des champions contre le Benfica Lisbonne. Un nom à suivre attentivement en Pro League.