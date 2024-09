Les Francs-Borains enchaînent : un 6/6 qui lance totalement la saison des Hennuyers

Le RFB a battu le Jong Genk ce dimanche, après avoir été mené. Deux victoires consécutives pour les hommes de Sébastien Grandjean.

Les Francs-Borains ont battu le Jong Genk ce dimanche, en déplacement dans le Limbourg. Les hommes de Sébastien Grandjean se sont cependant faits peur, puisqu'ils étaient menés 1-0 à la mi-temps sur un but tombé en fin de première période (44e).

Du côté de Jong Genk, on notait une présence surprenante : celle d'un joueur à... 20 millions d'euros : Mike Penders, fraîchement transféré à Chelsea et prêté dans la foulée à Genk mais qui n'a pas encore réintégré l'équipe A.

Penders maintenait son équipe dans la course, mais en seconde période, les Francs-Borains renversaient la situation via Mondy Prunier (75e, 1-1). Le buteur haïtien prêté par le Sporting Charleroi inscrivait là son premier but de la saison.

Alessio Curci faisait ensuite 1-2 à la 79e et offrait une seconde victoire consécutive aux Francs-Borains. Après leur défaite inaugurale contre la RAAL, les Hennuyers se reprennent bien et comptent désormais 6 points sur 9. De quoi rester proche du wagon de tête.