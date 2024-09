🎥 Un petit nouveau chez les Diables Rouges...fait déjà débat : "Il n'a encore rien montré !"

Domenico Tedesco en a surpris plus d'un en sélectionnant Julien Duranville chez les Diables Rouges. Ce choix ne reçoit pas l'unanimité.

Après l'Euro manqué des Diables Rouges cet été, Domenico Tedesco doit insuffler une nouvelle dynamique au sein de l'équipe nationale.

Cela passe notamment par sélectionner des jeunes qui n'ont pas encore eu - ou très peu - leur chance en sélection. C'est dans cette optique que Tedesco a appelé Julien Duranville pour les matchs de Ligue des Nations. Sur le plateau de La Tribune, l'ancienne Red Flame et joueuse du Standard Cécile De Gernier a donné son avis concernant la sélection du jeune ailier (18 ans) du Borussia Dortmund.

"On peut dire ce que l'on veut de son talent mais il n'a pas vingt matchs professionnels au compteur. À quoi sert l'équipe espoir alors ?", se questionne-t-elle. "Mbangula est repris en espoirs mais a plus joué et prouvé avec la Juventus en quelques mois que Duranville en trois ans."

"Je ne comprends pas la cohérence. Je ne dis pas qu'un jour il ne doit pas y être mais ça se mérite l'équipe nationale, il y a des choses à prouver, il y a un chemin à suivre, une hiérarchie qui s'instaure (...) Au niveau professionnel, il n'a rien montré. Il est monté deux fois en un an et demi."

Ancien sélectionneur des Diables Rouges, Marc Wilmots est intervenu afin d'apporter une nuance. "Il y a peut-être le fait qu'il pourrait choisir d'autres sélections. Peut-être qu'il y a la volonté de lui ouvrir la porte pour voir s'il se sent bien. C'est quelque chose que j'ai notamment fait avec Zakaria Bakkali quand il avait seize ans, car il pouvait opter pour d'autres sélections (...) Quand il rentre, il joue devant 80 000 personnes en Ligue des Champions. S'il est bien physiquement, on va voir que c'est une bombe."