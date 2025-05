D1ACFF : un ancien Diable Rouge raccroche les crampons à 39 ans

Logan Bailly a disputé le dernier match de sa carrière. À 39 ans, le gardien passé par Genk, Mönchengladbach et le Celtic quitte les terrains.

Il n’a pas levé les bras, n’a pas cherché les projecteurs, mais le moment n’en était pas moins fort. A la 67e minute du match entre Mons et Virton, le gardien Logan Bailly a quitté la pelouse une dernière fois en tant que footballeur.

L’instant, simple et émouvant, a été salué comme il se doit par les supporters montois qui lui ont offert une belle ovation. A 39 ans, il referme le chapitre de sa carrière.

Car Bailly, ce n’était pas qu’un nom sur une feuille de match en D1 ACFF. C’était un gardien passé par quelques-unes des plus belles affiches du football belge et européen. D’abord formé au RFC Liège, il a ensuite gardé les cages du Borussia Mönchengladbach en Bundesliga, poursuivi son parcours au Celtic FC avant de boucler la boucle en revenant en Belgique. Il a même porté le maillot des Diables Rouges entre 2007 et 2010.

A une époque où la Belgique cherchait encore ses repères sur la scène internationale, il n’était peut-être pas le numéro un incontestable, mais il s’est affirmé comme un gardien fiable, un coéquipier et une présence solide dans le vestiaire.

Il s’était engagé avec Virton, un dernier défi dans les divisions inférieures où il avait pris à cœur de transmettre son expérience. Sa sortie à la 67e minute n’avait rien d’anodin. Elle marquait la fin d’un long chemin.