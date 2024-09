Les Diables Rouges, bientôt la fin ? Kevin De Bruyne lâche une petite bombe sur son avenir en équipe nationale !

Kevin De Bruyne (33 ans) sera encore l'un des piliers des Diables Rouges lors de cette Ligue des Nations, et également lors des qualifications pour la Coupe du monde. Mais pense-t-il déjà à une retraite internationale ?

14 ans chez les Diables Rouges, 105 sélections, 28 buts et 49 assists. Un total colossal pour Kevin De Bruyne, qui est assurément l'un des plus grands joueurs de l'Histoire du football belge.

Mais à 33 ans, le natif de Drongen est désormais plus proche de la fin de sa carrière que du début. Dans une interview accordée à Het Laatste Nieuws, il a expliqué avoir brièvement pensé à arrêter l'équipe nationale après l'Euro.

Kevin De Bruyne évoque...sa retraite internationale

"Pendant un certain temps, mais je me sens encore bien. Et si vous voulez toujours jouer la Coupe du monde, vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas disponible pour l'équipe nationale pendant un an, puis vouloir être à nouveau appelé. Je ne ferai jamais cela. Ce n'est pas correct vis-à-vis du groupe."

Et après ? En 2026, année de la Coupe du monde, De Bruyne aura déjà 35 ans. Il ne l'a pas caché : il vit probablement ses dernières années en Diable.

"Si je resterai (après la Coupe du monde) ? Mon choix n'est pas encore fixé. Je ne sais pas comment je me sentirai dans deux ans, mais soyons réalistes. En 2026, j'aurai 35 ans."