Roberto Martinez sauvé par Cristiano Ronaldo, sale soirée pour Anthony Moris : retrouvez les résultats de la Ligue des Nations !

La Ligue des Nations se poursuivait ce dimanche. Retrouvez les résultats de ce dimanche soir.

Dans le groupe 1 de la Ligue A de cette Ligue des Nations, deux rencontres au sommet étaient au programme : Croatie - Pologne et Portugal - Ecosse.

Les Croates se sont imposés sur le plus petit score possible, avec un but de Luka Modric à la 52e minute. Le Portugal de Roberto Martinez s'est quant à lui offert une fin de match forte en émotion.

Menés au score par l'Ecosse, les Portugais ont égalisé via Bruno Fernandes à la 54e, avant que l'éternel Cristiano Ronaldo ne marque le but de la victoire en toute fin de match.

Toujours dans la Ligue A, Le Danemark, sans Anderlechtois sur la pelouse, s'est imposé 2-0 face à la Serbie. De même que l'Espagne, qui a écrasé la Suisse (1-4).

Dans la Ligue C, notons enfin la douloureuse défaite du Luxembourg d'Anthony Moris (Union Saint-Gilloise) face à la Biélorussie sur le score de 0-1.