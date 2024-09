Un ancien coach d'Anderlecht critique à l'égard du Sporting : "Je ne reconnais plus ce club"

La période des transferts est terminée et de nombreux clubs de JPL ont pu faire des affaires de dernière minute.

A Anderlecht, Zanka Jorgensen, Thomas Foket et Leander Dendoncker sont arrivés dans la capitale, après Ludwig Augustinsson et les jeunes Jan-Carlo Simic et Samuel Edozie.

Mais beaucoup de supporters attendaient un peu plus d'arrivées offensives, avec notamment la folle rumeur Christian Eriksen qui figurait en tête d'affiche en fin de mercato.

Johan Boskamp (ancien coach des Mauves & Blancs, aujourd'hui analyste) a déjà été particulièrement critique à l'égard de Jesper Fredberg et Brian Riemer, et ce, à plusieurs reprises. Et cela n'a pas diminué.

Le "Boss" critique envers son ancien club

"Je me pose de sérieuses questions sur la politique de transferts de plusieurs clubs en Belgique. C'est le cas d'Anderlecht. Je ne reconnais plus ce club. Comme si Christian Eriksen avait un jour voulu venir jouer à Anderlecht. A quoi ça rime, je n'en ai aucune idée", a déclaré le Néerlandais dans Het Belang van Limburg.

Deux anciens de la maison mauve sont pourtant revenus en Belgique mais pas tous les deux au Sporting : "Je ne pense pas qu'ils peuvent encore faire la différence. En tout cas, pas quand je regarde leur dernière saison. Leander Dendoncker était dans une impasse à Aston Villa et Dennis Praet peinait même à quitter le banc en Championship avec Leicester. Cela fait un moment que leurs carrières sont en déclin. Mais j'espère qu'ils pourront inverser la tendance ici."

Les critiques pleuvent sur Brian Riemer en ce début de saison, pour le niveau de jeu affiché. Malgré tout, le Sporting est toujours invaincu en cinq rencontres de JPL et partage la première place avec le promu Dender.