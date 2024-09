"C'est le seul avec lequel ça n'a pas marché" : un ancien coach du Club de Bruges prend cher

Hans Vanaken est plus que le capitaine du Club de Bruges. Il en est aussi l'un des symboles. Le milieu de terrain a vu passer de nombreux entraîneurs sur le banc brugeois ces dernières années.

Hans Vanaken réalise que ces dernières années au Club de Bruges n'ont pas été les plus constantes. "Mais pourtant, nous avons remporté un titre et atteint les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Ce n'est pas si mal", s'est-il exprimé dans HUMO.

"Il y a un nouveau CEO et nous en sommes à notre sixième entraîneur en un peu plus de deux ans. Auparavant, j'ai travaillé deux ans avec Preud'homme et Leko, et deux ans et demi avec Clement. Cette stabilité a disparu. Comment l'expliquer ?"

"Pendant des années, nous avons eu le sentiment que nous finirions par gagner d'une manière ou d'une autre, même si nous jouions mal. Cela s'est estompé. Nous avons laissé filer des situations où nous menions au score, encaissé des buts contre notre camp en fin de match, perdu des matches dont moi-même ne comprenais vraiment pas la cause," explique-t-il.

"Mais en play-offs, soudainement tout a bien fonctionné. Avec la même équipe ! Comment est-ce possible ? C'est difficile à expliquer. Des conversations de groupe sont organisées, mais toujours les mêmes évidences sont énoncées : pas assez d'intensité, pas assez d'efficacité... Des choses que tout le monde voit. Pour moi, de telles discussions ne sont pas nécessaires."

Les nombreux changements d'entraîneurs n'ont pas apporté de stabilité ces dernières années. "Le seul pour qui ça n'allait pas, c'était Scott Parker. Il avait une idée claire de la manière dont il voulait jouer et l'illustrait avec des images de ses anciennes équipes. Seulement, ça n'a pas fonctionné : nous n'avons presque pas remporté de matchs. Selon moi, il ne connaissait pas assez bien le championnat belge."