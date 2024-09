Alexis Flips va déjà très vite retrouver Anderlecht : "J'ai à coeur de montrer ce que je vaux"

Alexis Flips a été prêté à Charleroi par Anderlecht. Les Zèbres ont recruté un joueur revanchard.

Une renaissance ? Les premiers matchs avec Charleroi nous diront si le terme est usurpé pour Alexis Flips. Ce qui est certain, c'est que le Français de 24 ans a faim de football après son échec à Anderlecht et un passage guère plus concluant en Turquie lors de la deuxième partie de saison.

"J'ai hâte, hâte de retrouver la compétition, de reprendre du plaisir. J'ai reçu un super accueil de la part des joueurs et du coach. Ca a été très vite, je suis arrivé le vendredi, après le weekend de libre, j'ai directement été parler avec le coach et avec mes nouveaux coéquipiers que je connaissais déjà un peu. Le lendemain, on a eu le deuxième entraînement, on dirait que ça fait six mois que je suis là-bas" explique-t-il à la Dernière Heure.

Retrouver la confiance au Mambourg

"Pourquoi Charleroi ? J'avais besoin de jouer. Et je ne voulais pas trop bouger de la Belgique. J'ai à coeur de montrer à la Pro League ce que je vaux. Le projet de Charleroi est arrivé, il m'a tout de suite plu, j'ai parlé au président, à l'entraîneur, ça s'est fait très vite" poursuit-il.

L'offre des Zèbres est arrivée à point. Car Flips ne le cache pas, il quitte Anderlecht avec un goût très amer : "Je suis déçu. Je suis venu pour quatre millions, je voulais vraiment montrer mon niveau aux supporters, aux dirigeants, à tout le monde. Malheureusement, ça ne s'est pas fait, c'est la vie, j'espère rebondir à Charleroi.

Hasard du calendrier, il va déjà retrouver Anderlecht dans un peu plus d'une semaine. La rencontre aura en plus lieu chez les Mauves : "On a d'abord match dimanche contre le Beerschot. Mais c'est sûr, j'ai hâte de jouer au Lotto Park". Brian Riemer resserrera-t-il le marquage sur son ancien joueur pour éviter toute mauvaise surprise ?