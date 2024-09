Mais qu'est-ce qu'un joueur évalué à 6 millions est venu faire à Courtrai ? "Il y a beaucoup de gens dans mon entourage qui ne comprennent pas mon choix"

Courtrai a fait une très bonne affaire en recrutant Roko Simic. L'attaquant est arrivé en prêt en provenance de Cardiff.

Après s'être maintenu de justesse via les Playdowns puis un barrage contre Lommel, Courtrai aimerait vivre une saison plus sereine. Pour cela, les Kerels se cherchaient un attaquant capable de faire la différence devant, d'autant plus que Felipe Avenatti est retourné en Uruguay. Ils ont trouvé leur perle rare le dernier jour du mois d'août.

Cardiff City a arraché Roko Simic à Salzbourg. Ensuite, le club gallois a décidé de le prêter immédiatement aux Courtraisiens pour la suite de la saison.

L'attaquant de 21 ans a une valeur marchande de 6 millions d'euros. Le voir débarquer dans un club de bas de tableau de Pro League a donc surpris. "Beaucoup de personnes de mon entourage ne comprennent pas mon choix, mais je leur montrerai que c'est la bonne décision pour ma carrière", a-t-il expliqué au Laatste Nieuws.

Un prêt win-win ?

Simic a pourtant suscité beaucoup d'intérêt. "Outre Cardiff, Sunderland, l'Udinese et le grand club croate du Dinamo Zagreb m'ont également approché. Mais le projet de Cardiff et de Courtrai m'a séduit", poursuit-il.

"Dès le premier contact, des accords clairs ont été établis. Je savais donc que je viendrais en Belgique en prêt. Selon moi, c'est la bonne décision, car la Jupiler Pro League jouit d'une grande réputation. J'espère marquer beaucoup de buts ici" conclut Simic avec beaucoup d'ambition.